18-летнюю липчанку поймали на аферах с заказами товаров на маркетплейсе

В Липецке 18-летняя горожанка стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Как сообщили в отделе информации и общественных связей областного УМВД России, девушка с сентября по октябрь прошлого года периодически подменяла свою подругу в пункте выдачи заказов маркетплейса. Злоумышленница заказывала товары от своего имени, затем оформляла их возврат, но фактически оставляла себе. Добычей фигурантки стали строительные материалы, мебель, предметы быта и дорогостоящий сотовый телефон. Причиненный ее действиями ущерб оценили в 95 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что все, за исключением сотового телефона, липчанка продала третьим лицам, деньги потратила по собственному усмотрению. Сотовый телефон у нее успели изъять. Расследование продолжается. Юной злоумышленнице грозит лишение свободы до двух лет.