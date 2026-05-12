В праздничные дни – с 8 по 11 мая – в Липецкой области родились 40 мальчиков и 40 девочек. Хорошей новостью поделилась министр регионального здравоохранения Лилия Самошина.

– Когда вся страна отмечала Великую Победу, в нашей области появилось 80 новых жизней — и удивительным образом поровну: 40 мальчиков и 40 девочек, – сообщила руководитель липецкого минздрава.

Уточняется, что всего с начала этого года в родильных домах региона на свет появились 2 467 малышей. Мальчиков – 1 236. Девочек – 1 231. С 1 мая липецкие врачи приняли 203 новорожденных – 110 мальчиков и 93 девочки.