В липецкой Лебедяни повредили стенды, посвященные творчеству местного писателя

Фото: соцсети Лебедянского фонда культуры.

В городе Лебедянь неизвестные злоумышленники повредили стенды, установленные на улице Мира в честь уроженца города – писателя Евгения Замятина. Сообщение об этом появилось на площадке Лебедянского фонда культуры в соцсети «ВКонтакте». Неравнодушные жители ругают подростков за то, что многие из них не знают о творчестве известного земляка – автора романа-антиутопии «Мы» – и предполагают, что стенды разбили несовершеннолетние вандалы.

– Замятин? Не знаем такого! Невежество и избыток силы местных недорослей приводит к плачевным результатам не только на детских площадках и благоустроенных общественных пространствах, – говорится в сообщении в паблике.

Мнения подписчиков по этому поводу разделились. Одни ругают подростков, другие за них заступаются и приводят примеры того, как великовозрастные жители с неуважением относятся к местным достопримечательностям и труду других людей. Разобраться в ситуации предстоит полиции.