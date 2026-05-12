Двоих липчан обвиняют в краже у пассажира автобуса кошелька и смартфона

В Липецке скамья подсудимых ждет двоих местных жителей. Они обманом завладели кошельком с банковскими картами и смартфоном, которые принадлежали пассажиру автобуса. Злоумышленникам вменяют статьи о краже и мошенничестве.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, потерпевший забыл свои вещи на пассажирском сиденье в автобусе. На улице он попросил телефон у двоих случайных прохожих, чтобы позвонить на свой абонентский номер. Узнав, что его имущество уже находится у водителя, он поблагодарил прохожих и отправился на остановку ждать тот самый автобус. Но прохожие опередили мужчину, решив присвоить его вещи. Они проехали несколько остановок вперед и вошли в нужный автобус раньше. Один из них подошел к водителю и под видом забывшего вещи пассажира забрал их.

– Похищенное фигуранты тут же разделили, а обнаруженной в кошельке банковской картой оплатили алкоголь, табачные изделия и другие товары. Через некоторое время личность злоумышленников была установлена, они задержаны и заключены под стражу, – рассказали в надзорном ведомстве.

Теперь фигурантам грозит лишение свободы до шести лет.