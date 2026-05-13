ВСУ снова делают попытки атаковать Липецкую область с помощью беспилотников

В ночь на 13 мая в небе над Россией силы ПВО уничтожили 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Утро 13 мая для жителей Липецкой области началось с тревожных звуков сирен. Тишину ночи они нарушили в половине четвертого. Экстренные службы оповестили население о красном уровне. В 06:30 его сменил желтый. Через час с небольшим прямая угроза атаки с воздуха нависла над Ельцом и близлежащими районами – Елецким, Долгоруковским, Становлянским и Измалковским.Буквально через 15 минут красный уровень снова объявили для всего региона.

Жителей просят по возможности оставаться дома, не подходить к окнам. Тем, кто на улице, следует зайти в ближайшее здание или паркинг и оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи в небе над нашей страной дежурные средства ПВО уничтожили 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республик Калмыкия, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.