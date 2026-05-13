Липчанин пойдет под суд за попытку дать инспекторам ДПС взятку в 50 тысяч рублей

Фигурант предложил полицейским 50 тысяч рублей.

Липецким МСО областного СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в попытке дать взятку инспекторам ДПС.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, фигурант за деньги пытался уйти от наказания за повторное пьяное вождение. Полицейские остановили его автомобиль 17 декабря прошлого года. В ходе разбирательства выяснилось, что нетрезвый водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное деяние. В этот раз он решил, что сможет ее избежать, предложив инспекторам ДПС 50 тысяч рублей. От незаконного денежного вознаграждения стражи правопорядка отказались и сообщили о коррупционном преступлении в следственные органы.

Уголовное дело о приготовлении к даче взятки направлено в суд. Ранее за повторное нетрезвое вождение фигуранта оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили прав на 2 года.