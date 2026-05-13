Водителю в Липецкой области не удалось взыскать с лесхоза ущерб от ДТП с лосем

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу автомобилиста. Мужчина хотел оспорить решение суда первой инстанции, которым ему отказали во взыскании ущерба после ДТП с диким животным. По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, в результате аварии водитель получил травмы, животное погибло, на машине остались повреждения. С ответчиков – администрации Грязинского округа и Ленинского лесхоза – истец просил взыскать более 1,3 миллиона рублей материального ущерба, морального вреда, судебных расходов.

Как следует из материалов дела, авария произошла в декабре 2024 года на автомобильной дороге Липецк – Октябрьская –Усмань. Двигаясь в вечернее время по мокрой дороге в зоне действия знака 1.27 «Дикие животные» автомобилист допустил столкновение с лосем. Установлено, что водитель, двигаясь с разрешенной скоростью 70 км в час, не мог предотвратить ДТП. Однако, как подчеркивается в определении суда, в зоне действия знака, предупреждающего об опасности выхода диких животных, он должен был соблюсти особую осторожность – выбрать такую скорость, которая позволила бы предотвратить столкновение.

– Рассмотрев апелляционную жалобу, судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для ее удовлетворения. В апелляционном определении отмечается, что в деле не установлено нарушений в содержании и эксплуатации спорного участка дороги, который не проходит через заповедник или пастбища, а значит, не требует устройства защитных ограждений, – прокомментировали в пресс-службе судов Липецкой области.