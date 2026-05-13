На базе отдыха в Липецкой области спиленное дерево насмерть придавило мужчину

Следователь осмотрел место происшествия, зафиксировал все обстоятельства, опросил очевидцев.

В Грязинском округе на территории базы отдыха погиб 47-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, он получил смертельные травмы в ходе выполнения работ по спилу деревьев. Несчастный случай произошел вчера, 12 мая.

– Мужчина оказался придавленным деревом. Следователем регионального СК России проведен осмотр места происшествия, зафиксированы все обстоятельства, опрошены очевидцы, – рассказали в региональном следкоме.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.