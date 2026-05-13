В липецком селе Ивановка падающий беспилотник врезался в дерево

В ночь на 13 мая падающий беспилотник врезался в дерево на территории деревни Ивановка Долгоруковского округа. Взрывная волна повредила остекление и двери в нескольких домах. О произошедшем сообщил глава муниципального образования Андрей Тимохин. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

– По предварительной информации, объект столкнулся с деревом, после чего произошла детонация. Взрывной волной повреждены остекление, двери в ряде домов. Главное, что нет пострадавших. Эвакуация жителей не требуется, – уточнил руководитель округа.

На месте происшествия работают оперативные службы. Сотрудники полиции провели подомовой обход, опросили жителей и уточнили их состояние. Андрей Тимохин заверил, что специальная комиссия проведет оценку причиненного ущерба.

Напомним, ночь с 13 на 14 мая выдалась тревожной для жителей всей Липецкой области. ВСУ делали очередные попытки атаковать объекты инфраструктуры. Режим воздушной опасности сохранялся более восьми часов. Тревожный сигнал отменили в 14:11.