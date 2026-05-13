23 мая «Зеленый автобус» сделает в Липецке 38 остановок

23 мая по улицам Липецка в очередной раз проедет «Зеленый автобус». У горожан снова будет возможность вынести из дома все ненужное и отдать для дальнейшей переработки. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, в этот раз автобус сделает 38 остановок.

Жителям напомнили, что сдать можно старую одежду, пластик, бумагу, отслужившую или сломанную электронику, блистеры. Все, что принесут липчане, обещают отправить на переработку.

Горожан просят вещи в хорошем состоянии собирать отдельно – их передадут в благотворительный фонд. Сырье нужно приносить в разных пакетах и подходить к остановкам за несколько минут до указанного в расписании маршрута времени.

– В следующую субботу улица Зегеля станет центром экологического праздника. Гостей ждут мастер-классы по переработке пластика, бумаги и стекла, а также познавательные лекции и игры, – уточнили в мэрии областного центра.