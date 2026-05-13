Липчанка взыскала с управляющей компании 127 тысяч рублей за скачок напряжения

Жительница многоквартирного дома в Липецке выиграла судебный спор с управляющей компанией. Женщине удалось взыскать с ответчика почти 127 тысяч рублей за скачок напряжения, в результате которого в ее квартире вышла из строя бытовая техника и сгорела проводка в ванной комнате.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, сначала с заявлением о возмещении причиненного материального ущерба горожанка обратилась в УК «Парус», затем в электроснабжающую организацию. Получив от них отказы, женщина пошла в суд. Суд установил, что надлежащим ответчиком по делу является управляющая компания. В тот день от жильцов дома поступило несколько заявок о неисправности системы электроснабжения многоквартирного дома. На объект выезжал электрик, который никаких неисправностей не выявил.

В итоге вину УК «Парус» признали доказанной и взыскали стоимость испорченной бытовой техники, восстановительного ремонта электропроводки, компенсацию морального вреда и штраф.