В Липецке вынесли новый приговор по делу об убийстве слесаря ООО «Теплосфера»

В Липецке вынесли новый приговор по делу об убийстве работника ООО «Теплосфера». Вместо шести с половиной лет виновному дали десять. В суд апелляционной инстанции обратилась областная прокуратура.

В надзорном ведомстве напомнили, что в июле 2024 года на улице Индустриальной местный житель убил слесаря выстрелом из пневматической винтовки. Злоумышленник был недоволен затрудненным проездом к жилым домам, где проводились работы по очистке каналов тепловой сети. Суд признал его виновным не по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), а по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Тогда по совокупности преступлений подсудимого приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура посчитала принятое решение незаконным и доказала, что у фигуранта все же был умысел именно на убийство.