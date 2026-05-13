С 14 мая школы и детсады в Липецкой области вернутся к обычному режиму работы. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона. Игорь Артамонов поблагодарил жителей за понимание и спокойное отношение к временным мерам безопасности и напомнил, как работают учреждения образования при угрозе атаки БПЛА.

– При действии желтого уровня «Воздушная опасность» образовательные учреждения региона работают штатно. Если вводится «Угроза атаки БПЛА» – школы и детсады тоже открыты. Уроки прекращаются, педагоги отводят детей в безопасное место, где все находятся до отмены красного уровня. Если сигнал застал детей до начала учебы, родители могут оставить их дома, – пояснил глава региона в своем канале в MAX.

Напомним, на удаленку школы ушли с 12 мая. Временные изменения объяснили «возможными провокациями». Для детей начальных классов, родителям которых не с кем было оставить их дома, работали дежурные группы.