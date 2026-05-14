Жители Липецкой области хранят на депозитах более 330 миллиардов рублей

В Липецкой области увеличился объем депозитов и накопительных счетов граждан. По данным пресс-службы регионального отделения Банка России, к 1 апреля он составлял 330,5 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). Это на 18% больше, чем год назад.

Отмечается, что вкладчики по-прежнему предпочитали хранить средства в рублях. На долю рублевых сбережений пришлось 97% от всего объема вкладов жителей региона – 322 миллиарда рублей.

– Годовая инфляция сегодня чуть ниже 6%. Банк России ожидает, что она снизится к 4,5-5,5% в 2026 году. При этом многие банки предлагают по депозитам порядка 12-14% годовых. Таким образом, вкладчики не только защищают свои сбережения от обесценения, но и получают пассивный доход. К тому же банковские вклады вместе с процентами застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей, – прокомментировал управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.

Уточняется, что на депозитах и накопительных счетах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц региона хранилось более 137 миллиардов рублей– на 8,5% больше, чем год назад.