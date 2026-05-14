Липецким работодателям компенсируют до 200 тысяч рублей за рабочие места для инвалидов

В Липецкой области работодателям компенсируют до 200 тысяч рублей за обустройство каждого рабочего места для людей с инвалидностью. Субсидии выделяются компаниям и организациям на оснащение рабочих мест для инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.

Как пояснили в пресс-службе регионального отделения СФР, для получения компенсации работодатель должен создать рабочее место с нуля или доработать его для сотрудника с инвалидностью.

– Чтобы создать рабочее место или адаптировать его под нужды человека с инвалидностью, работодателю нужно закупить оборудование, технические приспособления и специальную мебель. Если сотрудника оформляют на удаленную работу, то отделение СФР возместит расходы на монтаж, установку и обустройство рабочего места на территории его проживания, – прокомментировали специалисты.

Доя получения компенсации расходов работодателям необходимо заключить трудовой договор с человеком с инвалидностью на срок не менее 9 месяцев и учесть, что зарплата должна быть не менее МРОТ. В 2026 году его размер в нашем регионе составляет 27 093 рубля. Заявление и документы, подтверждающие расходы, подают в кадровый центр «Работа России» в течение трех месяцев с момента заключения трудового соглашения. После проведения комиссии и рассмотрения документов региональное ОСФР включит работодателя в реестр на выделение компенсации и переведет средства.