29-летнего липчанина осудят за смертельные удары ножом своему гостю

В Липецке утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве 27-летнего молодого человека. По информации пресс-службы прокуратуры области, статью 105 УК РФ вменяют 29-летнему жителю областного центра.

С погибшим фигурант познакомился 21 февраля в одном из баров города. Нового знакомого он пригласил к себе домой, чтобы там продолжить общение за рюмкой. Распивая спиртные напитки, мужчины поссорились. Хозяин обвинил гостя в краже мобильного телефона и нанес ему удары ножом в область грудной клетки и наружную поверхность правого бедра. Пострадавший выбежал из квартиры и скончался напротив входа в подъезд.

– Уголовное дело, находившееся в производстве органов Следственного комитета, прокуратура направила в Советский районный суд Липецка для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, – прокомментировали в надзорном ведомстве.