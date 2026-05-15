«Положенцу» и «смотрящим» из елецкой колонии за воровские идеи дали от 3 до 12 лет

Липецкий областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 12 заключенных елецкой колонии. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, один из них признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, организации деятельности экстремистской организации, сборе средств для ее финансирования. В сборе средств обвинение предъявили еще одному из подсудимых. Он и остальные 10 фигурантов участвовали в деятельности организации, признанной экстремистской.

Преступления выявлены областным УФСБ России. Судом установлено, что 42-летний заключенный получил статус так называемого «положенца». Он пропагандировал воровские идеи, отбывал наказание, не соблюдая правил внутреннего распорядка колонии, вместе с другим подсудимым формировал так называемый «общак», за счет которого осуществлялось финансирование экстремисткой организации «АУЕ», запрещенной на территории Российской Федерации. «Положенца» лишили свободы на 12 лет, 5 из которых он будет отбывать в тюрьме, оставшиеся – в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллион рублей. Подсудимого, помогавшего ему формировать «общак», приговорили к 6 годам колонии особого режима с ограничением свободы на 10 месяцев. Остальные фигуранты были активными участниками экстремисткой организации, выполняя роль «смотрящих» за отрядами. Каждого из них лишили свободы от 3 до 5 лет в колонии строгого или особого режима с ограничением свободы на 10 месяцев.