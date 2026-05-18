НовостиОбщество18 мая 2026 6:17

В Липецкой области с владельца сайта взыскали 60 тысяч рублей за Нюшу, Кроша и Бараша

Ответчик нарушил исключительные авторские права
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Суд удовлетворил исковые требования правообладателей.

Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Грязинский городской суд рассмотрел иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, обладатели таких прав на рисунки персонажей из анимационного сериала «Смешарики», а также обладатели права их использования на условиях исключительной лицензии товарных знаков обнаружили на одном из сайтов неправомерное размещение изображений Нюши, Кроша и Бараша. Владелец сайта проиллюстрировал ими предложения к продаже композиций из воздушных шаров без ведома и без разрешения правообладателей.

Уточняется, что суд удовлетворил исковые требования. Ответчика обязали выплатить каждому из двух истцов по 30 тысяч рублей.