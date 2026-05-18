В Липецке работница пункта выдачи заказов украла товаров почти на 850 тысяч рублей

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы. Девушку, которая работала в пункте выдачи заказов на проспекте Мира, обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

По версии следствия, в период с июля по октябрь прошлого года фигурантка воровала товары – одежду, аксессуары, парфюм, косметические средства, принадлежности для животных, электронику, предметы интерьера и мебель. Материальный ущерб составил около 849 тысяч рублей. Она использовала свои аккаунты, а также аккаунты неосведомленных о ее намерениях граждан. Злоумышленница заказывала продукцию, оформляла отказ или дожидалась окончания срока хранения и забирала ее для личного пользования.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.