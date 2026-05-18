В Ельце в столкновении двух легковушек серьезные травмы получил 10-летний мальчик

Пострадавших доставили в больницу. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

На трассе «Дон» в Ельце 15 мая около пяти часов вечера произошло столкновение двух автомобилей «Лада Веста». Одной из них управлял водитель 37 лет, за рулем второй была 49-летняя женщина. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

По данным Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, в результате аварии серьезные травмы получили четыре человека – оба водителя и два пассажира легковушек. В числе пострадавших – 10-летний мальчик. Всех четверых доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.