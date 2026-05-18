За три месяца на этапе строительства многоэтажек липчане приобрели 1600 квартир

С января по март жители Липецкой области получили ключи от 1600 квартир в новостройках, приобретенных на этапе строительства. Средства со счетов эскроу, открытых для покупки этого жилья, в объеме почти 7,5 млрд рублей перешли в распоряжение строительных компаний региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. На 1 апреля открыто свыше 2,5 тысячи счетов эскроу, а остаток средств на счетах составил около 11 миллиардов рублей.

– Девелоперы возводят жилье на собственные средства или за счет кредитов. К началу апреля в регионе действовали 73 кредитных договора между банками и строительными компаниями на общую сумму более 54 миллиардов рублей, – рассказали специалисты.

В липецком отделении Банка России напомнили, что с марта 2025 года механизм эскроу-счетов действует для индивидуального жилищного строительства.