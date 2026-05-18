Директора липецкой стройфирмы, пойманного на махинациях, отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд Липецка избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 43-летнему директору строительной фирмы. Напомним, мужчину задержали по подозрению в мошенничестве в крупном размере. По данным областного УМВД, в период с 2021-го по 2025 год злоумышленник заключал договоры подряда с муниципальными учреждениями, образовательными и коммерческими организациями в Липецкой области, Подмосковье и Нижнем Новгороде. Взятые на себя обязательства он либо не выполнял вовсе, либо осуществлял в минимальном объеме. Заказчикам об оказанных услугах фигурант предоставлял фиктивные сведения, а полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению. Любые разногласия с контрагентами мужчина объяснял непредвиденными трудностями и обещал выполнить условия контрактов позже. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 103 миллионов рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца.