НовостиОбщество18 мая 2026 11:08

В пользу обманутой мошенниками ельчанки взыскали 681 тысячу рублей

Деньги с владельца счета взыскали в качестве неосновательного обогащения
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Решение принял Елецкий районный суд.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Елецкий районный суд рассмотрел гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета, на который обманутая мошенниками местная жительница в марте 2024 года перечислила крупную сумму денег.

– Судом установлено, что женщина, введенная в заблуждение телефонными мошенниками, перевела со своего банковского счета несколькими транзакциями на разные банковские счета в общей сложности полтора миллиона рублей, в том числе 500 тысяч рублей на счет ответчика, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Решением суда 500 тысяч рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами – в размере 181 тысячи рублей – взысканы с владельца банковского счета, на который жертва телефонных мошенников сделала перевод.