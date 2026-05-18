Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2026 11:20

Липчанин купил медицинскую справку, желая стать частным охранником

Мужчину ждет скамья подсудимых
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Фигуранту грозит лишение свободы на срок до года.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Правобережного района города Липецка направила в суд с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, мужчину обвиняют в использовании заведомо поддельного документа.

По версии следствия, в июле 2025 года злоумышленник купил медицинскую справку, подтверждающую отсутствие в организме наркотиков и психотропных веществ. Этот фальшивый документ он затем предоставил в областное управление Росгвардии, чтобы обманом получить удостоверение частного охранника. Проверка медицинского заключения выявила его фиктивность. Теперь фигуранту грозит лишение свободы на срок до года.