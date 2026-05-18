Липчанин купил медицинскую справку, желая стать частным охранником

Прокуратура Правобережного района города Липецка направила в суд с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, мужчину обвиняют в использовании заведомо поддельного документа.

По версии следствия, в июле 2025 года злоумышленник купил медицинскую справку, подтверждающую отсутствие в организме наркотиков и психотропных веществ. Этот фальшивый документ он затем предоставил в областное управление Росгвардии, чтобы обманом получить удостоверение частного охранника. Проверка медицинского заключения выявила его фиктивность. Теперь фигуранту грозит лишение свободы на срок до года.