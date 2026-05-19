НовостиПроисшествия19 мая 2026 6:50

Жительница Липецкой области нашла на улице кошелек и украла из него 20 тысяч рублей

Женщина стала фигуранткой уголовного дела
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Сотрудники уголовного розыска вышли на след местной жительницы, причастной к преступлению.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию в городе Грязи обратился 73-летний мужчина. Он рассказал, что в одном из магазинов утерял кошелек, в котором находились 20 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след местной жительницы, нашедшей тот самый кошелек на улице.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, искать хозяина утерянного имущества женщина не стала. Она вытащила деньги, забрала их себе, а пустой кошелек отнесла в магазин, сообщив, что нашла его случайно. Уйти от ответственности за свои противоправные действия злоумышленнице не удалось. Она стала фигуранткой уголовного дела. И хотя деньги потерпевшему женщина вернула, ей все равно грозит до 5 лет лишения свободы.