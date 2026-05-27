О будущей пенсии жителей Липецкой области оповещают на портале госуслуг

О формировании пенсии можно узнать и в клиентских службах ведомства. Фото ОСФР по Липецкой области.

Жители Липецкой области получают уведомления о будущей пенсии на портале госуслуг. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР, с начала года таким образом уже проинформировали более 11 тысяч липчан. В ведомстве рассказали, что уведомления об условиях формирования страховой пенсии по возрасту поступают один раз в три года мужчинам начиная с 45 лет и женщинам с 40 лет.

– В уведомлении содержатся данные об условиях установления страховой пенсии, о стаже гражданина, количестве заработанных им пенсионных коэффициентов и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям на данный момент. В сообщении также указан размер пенсионных накоплений, если они формируются, – пояснили специалисты.

Чтобы получать такие уведомления, нужно иметь учетную запись на портале госуслуг. Если человек не зарегистрирован на госуслугах, то информацию о формировании пенсии можно узнать в клиентских службах СФР.

В ведомстве напомнили, что в 2026 году на страховую пенсию выходят мужчины в возрасте 64 лет (1962 года рождения) и женщины в возрасте 59 лет (1967 года рождения) при условии наличия стажа не менее 15 лет и общего количества пенсионных коэффициентов не менее 30.