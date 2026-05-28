В День пограничника на центральных улицах Липецка ограничили движение транспорта

В Липецке 28 мая с 10 утра на полтора часа ограничили движение транспорта на центральных улицах. Меру приняли в связи с празднованием Дня пограничника. В мэрии города подчеркнули, что ограничения не распространяются на машины экстренных служб.

Уточняется, что пешая колонна идет по маршруту: площадь Героев – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Зегеля – Петровский проезд – площадь Революции – переулок Литаврина – улица Первомайская.

– В это время движение общественного транспорта на отдельных участках будет осуществляться в режиме ожидания. Просим водителей учитывать изменения при планировании маршрута, – отметили в администрации Липецка.