НовостиОбщество28 мая 2026 7:11

В День пограничника на центральных улицах Липецка ограничили движение транспорта

Ограничения не распространяются на машины экстренных служб
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Фото пресс-службы администрации города Липецка.

В Липецке 28 мая с 10 утра на полтора часа ограничили движение транспорта на центральных улицах. Меру приняли в связи с празднованием Дня пограничника. В мэрии города подчеркнули, что ограничения не распространяются на машины экстренных служб.

Уточняется, что пешая колонна идет по маршруту: площадь Героев – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Зегеля – Петровский проезд – площадь Революции – переулок Литаврина – улица Первомайская.

– В это время движение общественного транспорта на отдельных участках будет осуществляться в режиме ожидания. Просим водителей учитывать изменения при планировании маршрута, – отметили в администрации Липецка.