Ранее судимый житель Липецкой области украл из подъезда велосипед

Ранее судимый и нигде не работающий 42-летний житель города Лебедянь снова попал под уголовное дело. В этот раз – за кражу велосипеда. Как сообщили в отделе информации и общественных связей областного УМВД, двухколесное транспортное средство злоумышленник увидел в подъезде под лестницей, когда уходил от знакомых. Он решил доехать на нем домой, а потом оставил себе.

По данным полиции, велосипед у фигуранта изъяли и вернули владельцу – 45-летнему мужчине. Теперь обвиняемому в краже грозит до двух лет лишения свободы.