Мошенники обманули троих липецких пенсионеров на сумму около 3 миллионов рублей

Мошенники звонили липчанам на номера стационарных телефонов и выдавали себя за правоохранителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Трое пожилых жителей Липецка стали жертвами мошенников. Каждого из них злоумышленники обманули в мае на общую сумму более 2,8 миллиона рублей. Пенсионеров, отдавших аферистам личные сбережения, убедили в необходимости спасти родственников от уголовного преследования.

По информации пресс-службы областного УМВД России, преступники звонили липчанам на номера стационарных телефонов, выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и сообщали о том, что их близкие стали участниками ДТП.

– Они убеждали граждан передать крупную сумму денег человеку, который подъедет к их дому. Введенные в заблуждение пенсионеры 69, 87 и 90 лет отдали неизвестному мужчине свои сбережения в размере от 190 тысяч до 2,2 млн рублей. В последующем выяснялось, что их родственники в ДТП не участвовали, – рассказали в ведомстве.

По фактам мошенничества полицейские возбудили уголовные дела. Установлено, что к хищениям причастен 27-летний житель Ростова-на-Дону. Молодого мужчину задержали на территории Московской области и заключили под стражу. Он признался в том, что работал у мошенников курьером и получал вознаграждения от 3 до 10 тысяч рублей. Расследование продолжается.