В Липецкой области чаще всего жертвами аферистов становятся мужчины от 25 до 44 лет

Два процента участников опроса сообщили, что потеряли деньги из-за злоумышленников. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области провели опрос населения о безопасности финансовых услуг. По итогам составили портрет жертвы мошенничества. По данным регионального отделения Банка России, около 30% опрошенных сталкивались с аферистами. Наиболее уязвимой группой оказались работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образованием.

Два процента участников опроса сообщили, что потеряли деньги из-за злоумышленников. В первую очередь обманщики использовали телефонные звонки и СМС. Чаще всего жертвы мошенников называли код из сообщений. При потере средств большинство липчан незамедлительно обращалось в полицию и банк.

Как рассказал начальник отдела безопасности липецкого отделения Банка России Алексей Беляев, регулятор активно защищает граждан от мошенников. С 2026 года количество признаков, по которым банки считают операции подозрительными, увеличено с 6 до 12. Например, если за 48 часов до перевода произошла смена номера на Госуслугах, банк на 2 дня приостановит операцию и уведомит клиента. Перевод будет исполнен немедленно, если человек его подтвердит.