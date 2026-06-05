К 2 годам приговорили жителя Липецкой области за нападение с ножом на супругу

Фигурант в ходе ссоры нанес женщине удар ножом в грудную клетку слева. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Хлевенском округе огласили приговор в отношении 72-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруги. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, в январе в своем доме в селе Синдякино нетрезвый фигурант в ходе ссоры нанес женщине удар ножом в грудную клетку слева. Пострадавшая едва не погибла. К счастью, ей успели оказать медицинскую помощь.

С учетом отягчающего обстоятельства – совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения – подсудимого приговорили к двум годам колонии общего режима.