Баклажка пива после 21:00 обошлась хозяйке бара в Липецке в 20 тысяч рублей

Женщину наказали за нарушение правил продажи алкоголя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке индивидуального предпринимателя поймали на нарушении правил продажи алкоголя. По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, горожанка в июле прошлого года продала посетителю бара баклажку пива после девяти вечера. Уточняется, что бар находился в многоквартирном доме микрорайона Елецкий.

– Предприниматель нарушила требования закона «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области», который устанавливает ограничения на продажу алкоголя в подобных заведениях с 21 часа до 9 часов, – пояснили в пресс-службе судов региона.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.