В лесу недалеко от липецкого поселка Заречье обнаружили свалку автомобильных шин

Масштабы захламления лесов несознательными гражданами доходят до «красной линии». Фото министерства лесного хозяйства Липецкой области.

На территории городского леса близ липецкого поселка Заречье обнаружили стихийную свалку старых автомобильных шин. Потребовалась тяжелая техника, чтобы избавиться от этой печальной находки. За дело взялись участники акции «Лесной десант».

По данным министерства лесного хозяйства Липецкой области, сотрудники Липецкого лесничества ликвидировали последствия варварской выгрузки шин на лесной поляне. После уборки горы из резиновых покрышек лесной пейзаж снова обрел свое очарование.

– Казалось, что растущие рядом березки вздохнули с облегчением, а примятая трава встряхнулась и начала привычно тянуться вверх, – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что днем ранее лесоводы расчищали территорию Сенцовского участкового лесничества – вдоль трассы из Липецка на Елец на участке от поворота на село Косыревка до поворота на Частую Дубраву. В итоге 28-кубовый кузов ломовоза был под завязку наполнен мусором.

В областном минлесхозе отметили, что в настоящее время масштабы захламления лесов несознательными гражданами доходят до «красной линии». Лес – это живой организм. Жителей региона просят быть сознательными – не захламлять «зеленые легкие» планеты, не причинять лесу боль.