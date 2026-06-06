До 5 лет грозит водителю «Лады Гранты» за погибшего таксиста в ДТП под Липецком

Тормозная система отечественной легковушки была технически неисправна. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Грязинском округе завершили расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП, которое произошло 7 марта на 26-м километре дороги Липецк – Октябрьское – Усмань. Напомним, в тот день 25-летний липчанин за рулем «Лады Гранты» ехал со скоростью более 100 километров в час и допустил столкновение с «Хендаем» – автомобилем службы такси. В результате ДТП 57-летний таксист от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителю «Лады» потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, 25-летний автомобилист выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра обгона. Кроме того, тормозная система отечественной легковушки была технически неисправна. Это в совокупности и привело к дорожной трагедии.

– Родственник погибшего заявил гражданский иск. Следствием приняты меры к возможной конфискации имущества – на автомобиль «Лада Гранта» наложен арест, – уточнили в ведомстве.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора направили в суд для рассмотрения. Виновнику смертельного ДТП грозит до 5 лет лишения свободы.