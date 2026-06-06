В Ельце кошку привезли на стерилизацию, а она показала ветврачам шесть пальцев

Разведение полидактов допустимо, но требует генетических тестов. Фото Елецкой городской СББЖ.

В Ельце сотрудники городской станции по борьбе с болезнями животных прооперировали кошку с лишними пальцами. Как сообщили в клинике, на лапе у пушистой пациентки пальцев насчитали шесть. Но к ветврачам владельцы животного обратились по другому поводу – кошку привезли на стерилизацию. Операция прошла успешно.

Специалисты пояснили, что лишние пальцы у кошек – это генетическая особенность, которая называется полидактилией. В норме у кошек 18 пальцев: по 5 на передних лапах и по 4 на задних. Выделяют два типа шестипалых лап: «снегоступы» (пальцы по краям лапы делают ее широкой) и «варежки» (лапа кажется похожей на человеческую руку с большим пальцем).

Ветврачи говорят, что в большинстве случаев полидактилия не влияет на здоровье питомца. Однако возможны проблемы: искривленные когти, растущие вбок или внутрь подушечки, повреждения сросшихся пальцев при прыжках. Владельцам таких питомцев важно тщательно ухаживать за их лапами и когтями.

По информации Елецкой СББЖ, разведение полидактов допустимо, но требует генетических тестов. Специалисты при этом отметили, что запрещено скрещивать кошек с радиальной гипоплазией или трехфаланговыми пальцами – это может привести к рождению больного потомства.