Липецкие власти уточнят условия работы спортивных площадок на Зеленом острове

Фото: соцсети Игоря Артамонова

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал порядок работы спортивных площадок на Зеленом острове. После тестового режима работы у территории появился оператор - муниципальное учреждение, который стал брать деньги за пользование услугами.

-Зелёный остров был и остаётся общественным пространством для жителей. Прийти погулять, позаниматься на тренажёрах, воспользоваться общедоступными зонами, в том числе песчаными площадками, можно бесплатно, - пояснил глава региона. - Все понимают, что спортивные площадки с покрытием, корты и специализированная инфраструктура требуют постоянного содержания. Это уборка, охрана, освещение, инвентарь, ремонт покрытия, безопасность. Если оставить всё без правил, объект быстро придёт в плохое состояние. Так быть не должно.

При этом Артамонов признал, что мэрия перегнула палку с тотальной оплатой. И предложил следующий подход. -Организованные школьные группы и спортивные школы должны пользоваться площадками бесплатно по отдельному расписанию. Для взрослых платной остаётся гарантированная бронь конкретной площадки на конкретное время. То же касается коммерческих тренировок и турниров.

Теперь администрация города должна опубликовать расписание бесплатных часов, порядок записи для детских и спортивных групп, тарифы, схему бронирования и контакты администратора на месте.