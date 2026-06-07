Пьяный липчанин угнал машину и уснул в ней

20-летняя липчанка едва не лишилась машины. Она обратилась в полицию с заявлением об угоне. Автомобиль был припаркован у дома в селе Хрущёвка, а ночью он пропал.

Угнанную машину со спящим мужчиной внутри нашли в соседнем селе. Прохожий позвонил правоохранительням. 32-летний липчанин признался, что потерпевшая попросила его отремонтировать технику. Употребив спиртные напитки, мужчина решил покататься на машине. Поездка оказалась недолгой: добравшись до соседнего села, он остановился и уснул.

Как уточнили в региональном УМВД, у подозреваемого не имеет водительских прав и ранее его уже судили за совершение аналогичного преступления.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Также его арестовали на 10 суток.