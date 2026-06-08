Студентка из Липецка попала под уголовное дело за пособничество мошенникам

Работа по установлению всех участников преступной цепочки продолжается. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

В Липецке задержали 19-летнюю студентку. Девушку подозревают в пособничестве телефонным аферистам. Возбуждено уголовное дело. Жертвой злоумышленников стала 23-летняя жительница областного центра.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, пострадавшей липчанке вначале позвонили якобы из службы доставки цветов и рассказали об оформленном на ее имя подарке. Следующий звонок был от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Горожанку стали запугивать уголовной ответственностью за финансирование террористов и заставили все накопления родителей передать через курьера якобы для проверки. Курьером оказалась та самая задержанная студентка. С ее слов, она тоже стала жертвой мошенников и ей тоже угрожали уголовным преследованием. Чтобы избежать наказания, лжесотрудник ФСБ предложил студентке работу – в ее обязанности входило забирать ценные бумаги и деньги по указанным адресам и передавать их другим сотрудникам службы.

Уточняется, что полученные от 23-летней горожанки более миллиона рублей подозреваемая на такси отвезла в Новомосковск. Там она передала пакет с деньгами и вернулась домой. Фигурантку отправили под домашний арест. Полиция располагает информацией о причастности задержанной к аналогичным преступлениям, совершенным в Воронежской, Волгоградской, Тюменской, Московской и Саратовской областях. Работа по установлению всех участников преступной цепочки продолжается.