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НовостиПроисшествия8 июня 2026 6:49

Студентка из Липецка попала под уголовное дело за пособничество мошенникам

Девушка утверждает, что тоже стала жертвой аферистов
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Работа по установлению всех участников преступной цепочки продолжается. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

Работа по установлению всех участников преступной цепочки продолжается. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

В Липецке задержали 19-летнюю студентку. Девушку подозревают в пособничестве телефонным аферистам. Возбуждено уголовное дело. Жертвой злоумышленников стала 23-летняя жительница областного центра.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, пострадавшей липчанке вначале позвонили якобы из службы доставки цветов и рассказали об оформленном на ее имя подарке. Следующий звонок был от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Горожанку стали запугивать уголовной ответственностью за финансирование террористов и заставили все накопления родителей передать через курьера якобы для проверки. Курьером оказалась та самая задержанная студентка. С ее слов, она тоже стала жертвой мошенников и ей тоже угрожали уголовным преследованием. Чтобы избежать наказания, лжесотрудник ФСБ предложил студентке работу – в ее обязанности входило забирать ценные бумаги и деньги по указанным адресам и передавать их другим сотрудникам службы.

Уточняется, что полученные от 23-летней горожанки более миллиона рублей подозреваемая на такси отвезла в Новомосковск. Там она передала пакет с деньгами и вернулась домой. Фигурантку отправили под домашний арест. Полиция располагает информацией о причастности задержанной к аналогичным преступлениям, совершенным в Воронежской, Волгоградской, Тюменской, Московской и Саратовской областях. Работа по установлению всех участников преступной цепочки продолжается.