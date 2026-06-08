КамАЗ с 40 тоннами зерна кукурузы загорелся в Липецкой области

В результате возгорания сгорели кабина и моторный отсек грузовика. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области..

В селе Аксай Усманского округа загорелся автомобиль КамАЗ-5515. Грузовик перевозил 40 тонн зерна кукурузы. ЧП произошло днем 7 июня – около 15:00. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на тревожный вызов на улицу Центральную выехали два пожарных расчета. Бороться с огнем помогал также один доброволец. Возгорание удалось локализовать, не допустив распространения пламени на кузов. В результате происшествия сгорели кабина и моторный отсек грузового автомобиля.