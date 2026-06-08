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НовостиПроисшествия8 июня 2026 7:50

В поисках интимных услуг в Сети 23-летний липчанин лишился 186 тысяч рублей

Молодой человек попался на уловку мошенников
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию в Липецке обратился 23-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что попался на уловку мошенников из Сети. С его слов, он нашел сайт с информацией об оказании интимных услуг, заинтересовался и позвонил по указанному номеру телефона. Ему ответили, что за общение с понравившейся девушкой необходимо перевести определенную сумму в качестве гаранта ее безопасности. Затем потребовалось сделать полную предоплату услуг. В итоге горожанин перевел аферистам 186 тысяч рублей и остался ни с чем.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, полицейские возбудили еще одно уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным ведомства, только за период с 5 по 7 июня к правоохранителям обратились шестеро потерпевших от действий дистанционных аферистов. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 20 тысяч рублей.