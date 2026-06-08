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НовостиПолитика8 июня 2026 8:55

В Ельце и Елецком округе действует красный уровень воздушной опасности

Жителям необходимо находиться в безопасных местах
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Оставаться в безопасном месте следует до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

Оставаться в безопасном месте следует до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

8 июня в 11:30 в Ельце и Елецком округе объявили красный уровень воздушной опасности. Сирены известили население о непосредственной угрозе атаки БПЛА по объектам инфраструктуры. Жителей просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто на улице, необходимо зайти в ближайшее здание. Оставаться в безопасном месте следует до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

Напомним, на территории всего региона действует желтый уровень воздушной опасности. Вражеские дроны у границ региона заметили после десяти утра.