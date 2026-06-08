С 10 июня в Липецкой области закроют въезды в леса

Ограничения будут действовать по 30 июня. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецкой области с 10 июня закроют въезды в леса. Ограничения будут действовать по 30 июня. Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства, меру вводят для предотвращения лесных пожаров

– Ограничения на въезд и вход в леса определены постановлением Правительства Липецкой области №275 от 4 июня 2026 года, – уточнили в ведомстве.

Жителям напомнили правовые основания для ограничения пребывания граждан в лесах, которые закреплены в Лесном кодексе Российской Федерации (ст. 11). Ситуации, когда могут вводиться ограничения: наступление пожароопасного сезона; установление особого противопожарного режима; объявление чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров.

Напомним, в лесах региона с 20 мая введен особый противопожарный режим.