В Липецке двоих иностранцев приговорили к 12 годам колонии строгого режима

В суде доказано, что фигуранты получали указания от кураторов в Интернете. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке вынесли приговор двоим иностранцам, которых поймали на распространении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, фигуранты 25 и 29 лет размещали в тайниках на территории областного центра свертки с мефедроном и метадоном. Полицейские задержали злоумышленников в СНТ «Металлург-2» в октябре прошлого года. Тогда у них обнаружили сильнодействующие наркотики массой более 9 граммов.

В суде доказано, что фигуранты получали указания от кураторов в Интернете. С учетом мнения государственного обвинителя виновных приговорили к 12 лет годам исправительной колонии строгого режима