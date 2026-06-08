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НовостиПроисшествия8 июня 2026 10:25

Жительница Липецкой области из мести бывшему мужу сожгла их общий автомобиль

Злоумышленница оставила на сиденье непотушенный окурок
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Огонь уничтожил машину полностью. Фото УМВД России по Липецкой области.

Огонь уничтожил машину полностью. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Задонском округе возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы. Женщину подозревают в умышленном уничтожении имущества – автомобиля «Ауди», который принадлежал ей и ее бывшему мужу на правах общей собственности.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, крепко поссорившись с мужчиной, злоумышленница решила поджечь иномарку. Она отогнала автомобиль на окраину населенного пункта и положила на сиденье непотушенный окурок. Возникло возгорание, в результате чего машина была уничтожена полностью. Предварительный ущерб составил 150 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. С женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.