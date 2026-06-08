Жительница Липецкой области из мести бывшему мужу сожгла их общий автомобиль

Огонь уничтожил машину полностью. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Задонском округе возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы. Женщину подозревают в умышленном уничтожении имущества – автомобиля «Ауди», который принадлежал ей и ее бывшему мужу на правах общей собственности.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, крепко поссорившись с мужчиной, злоумышленница решила поджечь иномарку. Она отогнала автомобиль на окраину населенного пункта и положила на сиденье непотушенный окурок. Возникло возгорание, в результате чего машина была уничтожена полностью. Предварительный ущерб составил 150 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. С женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.