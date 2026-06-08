За три месяца липчане оформили полисы страхования жизни почти на 2 миллиарда рублей

С января по март жители Липецкой области получили страховые выплаты в размере 2 миллиардов рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Липецкой области стремительно растет страхование жизни. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России, в I квартале страховой рынок увеличился до 3 миллиардов рублей. Это на 72% больше, чем год назад. Отмечается, что существенно выросло страхование жизни – липчане оформили такие полисы на 1,9 миллиарда рублей. Это на 84,6% больше, чем годом ранее.

– Значительно увеличились взносы по накопительному страхованию жизни. В основном граждане оформляли полисы сроком до года. При этом инвестиционное страхование жизни снизилось. Продажи таких полисов прекратились с 2026 года, – рассказала эксперт липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова.

Эксперты уточнили, что продолжил расти интерес и к ОСАГО. В I квартале автомобилисты купили 93 тысячи таких полисов на личные легковые автомобили. Это на 22% больше, чем год назад. Средняя стоимость полиса ОСАГО уменьшилась за год на 16,8% и составила 5,3 тысячи рублей.

Повысилось количество договоров автокаско с физлицами – на 7 %, до 1,4 миллиона рублей. Поддержку страховому рынку оказал рост продаж новых автомобилей и выданных автокредитов. Объем страхования финансовых рисков гражданами вырос в 8 раз, до 32 млн рублей. Количество таких договоров увеличилось на 48,8%.

По данным регионального отделения Банка России, с января по март жители Липецкой области получили страховые выплаты в размере 2 миллиардов рублей. Это на 35% больше, чем год назад. Основной вклад внесли выплаты по страхованию жизни.