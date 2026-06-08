Бывшей начальнице отделения почтовой связи в Липецкой области вынесли приговор

Подсудимой назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 140 часов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Данковском судебном участке рассмотрели уголовное дело в отношении бывшей начальницы местного отделения почтовой связи. По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, 27-летнюю подсудимую признали виновной в хищениях вверенного ей имущества на 236 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства установили, что в период работы в должности злоумышленница воровала наличные из кассы и товарно-материальные ценности. Чтобы скрыть свои преступные действия, она составляла и предоставляла руководству фиктивную отчетность, в которой указывала несуществующие остатки денежных средств и товара. Факт недостачи выявили в ходе инвентаризации.

Подсудимой назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 140 часов. Кроме того, ей предстоит выплатить оставшуюся сумму причиненного материального ущерба в размере 222 тысяч рублей.