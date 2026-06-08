Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июня 2026 12:40

Бывшей начальнице отделения почтовой связи в Липецкой области вынесли приговор

Подсудимую признали виновной в хищении имущества на 236 тысяч рублей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Подсудимой назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 140 часов.

Подсудимой назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 140 часов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Данковском судебном участке рассмотрели уголовное дело в отношении бывшей начальницы местного отделения почтовой связи. По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, 27-летнюю подсудимую признали виновной в хищениях вверенного ей имущества на 236 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства установили, что в период работы в должности злоумышленница воровала наличные из кассы и товарно-материальные ценности. Чтобы скрыть свои преступные действия, она составляла и предоставляла руководству фиктивную отчетность, в которой указывала несуществующие остатки денежных средств и товара. Факт недостачи выявили в ходе инвентаризации.

Подсудимой назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 140 часов. Кроме того, ей предстоит выплатить оставшуюся сумму причиненного материального ущерба в размере 222 тысяч рублей.