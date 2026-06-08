В Липецке курьеру мошенников из Подмосковья дали три года колонии

Суд решил, что отбывать наказание виновный будет в колонии общего режима. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района города Липецка поддержала государственное обвинение по уголовному делу о крупном мошенничестве. В преступлении уличили 25-летнего жителя Московской области. Молодой человек работал у мошенников курьером.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в июле прошлого года по указанию неустановленных лиц он приехал из Подмосковья в Рязань, а спустя несколько дней – в Липецк. От обманутых аферистами пенсионеров фигурант получил в общем 570 тысяч рублей. Деньги он потом передал своим кураторам, оставив себе часть суммы в качестве вознаграждения.

Уточняется, что отдать сбережения пожилых людей убеждали преступники, которые выдали себя за сотрудников правоохранительных органов. Их личности устанавливают. Курьера мошенников уже приговорили к 3 годам колонии общего режима.