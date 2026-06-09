За стрельбу в автобусе 23-летнему жителю Липецка дали два года условно

Стрелок признал свою вину и раскаялся, но это не спасло его от уголовной ответственности. Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке вынесли приговор по уголовному делу о стрельбе в маршрутном автобусе. 23-летнего местного жителя признали виновным в преступлении. По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, 24 октября прошлого года в салоне транспортного средства в присутствии пассажиров он несколько раз выстрелил из пускового трехзарядного устройства.

В тот день фигурант вместе с приятелем распивал спиртные напитки прямо в автобусе. Молодые люди громко выражались нецензурными словами, затем стали приставать к сидящей впереди девушке. Два пассажира сделали хулиганам замечание, в ответ на которое раздались выстрелы.

Стрелок признал свою вину и раскаялся, но это не спасло его от уголовной ответственности. Суд приговорил липчанина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.