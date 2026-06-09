В Липецкой области пьяного водителя электросамоката арестовали на 10 суток

Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Добринском округе на скамье подсудимых оказался водитель электросамоката. В поле зрения правоохранителей он попал после того, как решил покататься в нетрезвом виде, без государственного регистрационного номера и без водительского удостоверения.
Как пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, мощность двигателя электросамоката составляет 600 Вт. Согласно действующим нормам, управление таким самокатом требует наличия водительского удостоверения.
Изучив совокупность представленных доказательств, суд признал мужчину виновным в правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления. Нарушителю назначили наказание в виде ареста на 10 суток.