В Липецкой области пьяного водителя электросамоката арестовали на 10 суток

В суде пояснили, что управление электросамокатом с мощностью двигателя 600 Вт требует наличия водительского удостоверения. Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Добринском округе на скамье подсудимых оказался водитель электросамоката. В поле зрения правоохранителей он попал после того, как решил покататься в нетрезвом виде, без государственного регистрационного номера и без водительского удостоверения.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, мощность двигателя электросамоката составляет 600 Вт. Согласно действующим нормам, управление таким самокатом требует наличия водительского удостоверения.

Изучив совокупность представленных доказательств, суд признал мужчину виновным в правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления. Нарушителю назначили наказание в виде ареста на 10 суток.