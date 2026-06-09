ОГЭ по русскому языку в Липецкой области пишут более 12 500 девятиклассников

Экзамен состоит из трех частей: изложение, задания с кратким ответом и сочинение. Фото министерства образования Липецкой области.

В Липецкой области 9 июня ОГЭ по русскому языку пишут более 12 с половиной тысяч девятиклассников. Напомним, этот предмет является обязательным для получения аттестата. Как сообщили в региональном министерстве образования, в школах организовано 63 пункта проведения экзамена. Результаты станут известны не позднее 23 июня.

Продолжительность ОГЭ по русскому – четыре часа без пяти минут. Экзамен состоит из трех частей: изложение, задания с кратким ответом и сочинение. Выпускникам разрешают пользоваться орфографическим словарем, который предоставляют непосредственно в аудитории.